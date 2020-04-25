Samstag,
25.04.2020 - 00:00
3 min
Binger Tierschutz schwer unter Druck
M.u.T. kämpft mit Vermittlungsproblemen seiner Schützlinge und anhaltende Einnahmeausfälle durch Veranstaltungsabsagen.
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