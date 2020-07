Biontech: Ergebnisse zu Impfstoffkandidat „ermutigend“

Das Mainzer Unternehmen Biontech. Fotos: Lukas Görlach

MAINZ - Biontech hat die ersten vorläufigen Ergebnisse seiner Impfstoff-Tests gegen Covid-19 mit freiwilligen Probanden präsentiert – und bezeichnet die Daten als „sehr ermutigend“.

Demnach wurde BNT162b1, der am weitesten fortgeschritten der vier klinischen Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2, in den verabreichten Dosen gut vertragen und auch die erwünschte Antwort des Immunsystems ausgelöst. Laut Biontech-Mitbegründer und -chef Ugur Sahin zeigen die vorläufigen Daten, dass der Impfstoffkandidat "eine Immunantwort mit neutralisierenden Antikörpern im Menschen induzieren kann".

Diese sogenannte Immunogenität war nach Auskunft von Biontech, das bei dem Impfstoffprojekt mit dem US-Konzern Pfizer zusammenarbeitet, abhängig von der verabreichten Dosis. Biontech will die vorläufigen Ergebnisse zusammen mit weiteren Daten dazu verwenden, die endgültige Dosis festzulegen. Dann gehe es darum, weitere Erkenntnisse in einer großangelegten Phase-2/3-Studie zu ermitteln. Diese Phase der Impfstoffentwicklung soll laut Biontech abhängig von der behördlichen Genehmigung im späten Juli 2020 beginnen.

Über 150 Projekte weltweit

Gegen die von Sars-CoV-2 ausgelöste Erkrankung sind innerhalb kurzer Zeit weltweit über 150 Impfstoffprojekte angelaufen. Nach Angaben des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen (Vfa) hätte man vor wenigen Jahren von der Virusanalyse bis zur Zulassung des Impfstoffs einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahre angesetzt. Beim Kampf gegen Covid-19 hofft man nun aber auf Erfolge innerhalb von Monaten. Neue Technologien und Vorerfahrung mit Impfstoffprojekten gegen verwandte Viren hätten eine enorme Beschleunigung möglich gemacht, heißt es beim Vfa. Wann allerdings tatsächlich ein erster Corona-Impfstoff auf den Markt kommen wird, ist nach wie vor offen.

In Deutschland hatte Biontech in Kooperation mit Pfizer als erstes Unternehmen am 23. April damit begonnen, den möglichen Covid-19-Impfstoff BNT 162 an Menschen zu testen und war damit in Phase der klinischen Prüfung eingetreten. Die Studie war konzipiert für rund 200 freiwillige Probanden im Alter zwischen 18 und 55 Jahren, die mit vier verschiedenen Impfstoffkandidaten von BNT 162 geimpft wurden.

Anfang Mai starteten dann auch weitere Studien zur Impfstoff-Testung in den USA mit bis zu 360 Probanden im Alter zwischen 18 und 55 sowie 65 und 85 Jahre. Zunächst werden gesunde Probanden geimpft, vor allem um die optimale Dosis für weitere Studien zu ermitteln. Auch Fragen der Sicherheit es Impfstoffes und der Immunogenität spielten in dieser frühen Phase der klinischen Erprobung eine wichtige Rolle, hieß es.

Auch beim Tübinger Unternehmen Curevac laufen erste klinische Studien mit Impfstoffen. Am weitesten fortgeschritten gilt die Forschung am Impfstoff AZD1222, entwickelt an der britischen Universität Oxford. Etliche Länder - auch Deutschland - haben mit dem Konzern AstraZeneca Verträge über insgesamt mindestens zwei Milliarden Dosen dieses Impfstoffes abgeschlossen.

Biontech, als Spezialist für Immuntherapien insbesondere auch im Kampf gegen Krebs, ist seit Oktober 2019 an der New Yorker Nasdaq gelistet. Auf der ersten – virtuellen – Hauptversammlung hatte Biontech-Mitbegründer und -Chef Ugur Sahin kürzlich erklärt, dass "wir bereits jetzt massiv in den Ausbau der Produktionskapazitäten investieren". Am Sitz in Mainz und am Standort Idar-Oberstein liefen die Anlagen für Impfstoffkandidaten, die für die klinischen Studien benötigt werden, "teilweise schon rund um die Uhr". Laut Sahin ist Biontech im Vergleich zu anderen Firmen, die an Impfstoffen gegen Covid-19 arbeiten, derzeit das einzige Unternehmen, das mehrere Impfstoffkandidaten teste.