Biontech hängt alle ab – und versorgt die EU im Alleingang

Beste Chancen für Biontech/Pfizer

Das Gespann Biontech/Pfizer erfüllt derzeit als einziger Hersteller klar alle Vorgaben der EU-Kommission für den neuen Milliardenauftrag: Beim Biontech-Impfstoff handelt es sich um ein Vakzin auf Basis von Boten-RNS, das in Mainz und damit in der EU entwickelt worden ist. Zudem können sowohl der komplette Impfstoff als auch seine wesentlichen Bestandteile in der EU hergestellt werden. Überdies verfügen die beiden Unternehmen über die nötigen Produktionskapazitäten. Hergestellt wird für die EU vor allem in Marburg (Biontech) und im belgischen Puurs (Pfizer), aber auch am Biontech-Sitz in Mainz. Der Boten-RNS-Wettbewerber Curevac kommt zwar ebenfalls aus Deutschland, mit der EU-Zulassung des Impfstoffs wird aber erst Anfang Juni gerechnet. Das US-Unternehmen Moderna hat in der EU in Frankreich und in Spanien nur kleine Produktionsstätten bei Kooperationspartnern. Das Hauptwerk für Europa liegt in der Schweiz.