Biontech-Impfstoff erhält in USA Notfallzulassung für Kinder

Die FDA mit Sitz in Silver Springs hat grünes Licht für die Impfung von Kindern mit dem Biontech-Impfstoff gegeben. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SILVER SPRINGS - Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung am Freitag. Im Anschluss muss sich nun formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun - wie vom Weißen Haus bereits geplant - noch im November starten. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.

Verknüpfte Artikel

























Die folgenden Grafiken zeigt auf Basis der Daten des Johns Hopkins CSSE die Entwicklung der Coronavirus-Infektionen über den Zeitverlauf seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz und Hessen. Daneben finden Sie alle weiteren Bundesländer im Drop-down-Menü. Klicken Sie zudem auf die Grafiken für detaillierte Informationen.