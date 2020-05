Biontech will Corona-Impfstoff in Mainz produzieren

Biontech will in Mainz und Idar-Oberstein einen Corona-Impfstoff produzieren. (Archivfoto: BioNTech SE 2020)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Biontech und der Kooperationspartner, der US-Pharmariese Pfizer, bereiten sich bereits auf die Massenproduktion eines Impfstoffes gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 vor. Wie Biontech mitteilte, will der Spezialist für Immuntherapien, sofern das Projekt erfolgreich ist und auch die Genehmigungsbehörden ihren Segen geben, zur Herstellung eines Corona-Impfstoffes seine bestehenden Produktionsanlagen am Sitz in Mainz und am Standort Idar-Oberstein entsprechend ausbauen.

Ziel: Weltweite Impfstoff-Versorgung gewährleisten

Pfizer wiederum will an drei Standorten in den USA den Biontech-Kandidaten, der intern den Namen BNT 162 trägt, sowie in einem Werk in Belgien herstellen. Das Ziel sei „eine „mögliche weltweite Impfstoffversorgung zu gewährleisten, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin bei der Vorlage der Zahlen zum erste Quartal. Bis Ende 2020 will man „Millionen von Impfstoffdosen zur Verfügung stellen“, 2021 könnten es bereits „hunderte Millionen“ sein.

Die klinischen Tests für BNT 162 am Menschen laufen bereits in Deutschland und den USA. Mit ersten Ergebnissen rechnet Sahin im Juni oder Juli. Biontech hatte als eines der ersten Unternehmen weltweit die Genehmigung für klinische Studien in Deutschland und den USA erhalten