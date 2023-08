Bis Mitte der Woche weiterhin Hitze erwartet

Ein Mann erfrischt sich an einem Badesee unter einer kalten Dusche.

Ein Mann erfrischt sich an einem Badesee unter einer kalten Dusche.

Nach verregneten Wochen in weiten Teilen Deutschlands meldet sich nun die Sonne zurück: Es bleibt heiß in den kommenden Tagen. In der zweiten Wochenhälfte erwartet der...