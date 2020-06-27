Bis zum letzten Tropfen: Alkoholsucht in der Corona-Krise

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ALKOHOLSUCHT
Im Hochtaunuskreis wurden im Jahr 2019 1003 Menschen vom Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe (sowohl in Bad Homburg, als auch in Usingen) betreut. Davon wiesen etwa 36 Prozent der Klienten eine Alkoholproblematik auf. 221 Personen nahmen Kontakt mit der Suchthilfe auf, weil ihr soziales Umfeld von Süchten betroffen war, 782 Personen ersuchten Rat, weil sie eine eigene Suchterkrankung entwickelt hatten. Innerhalb der letzten 14 Tage erfasste die Suchthilfe in Bad Homburg 30 neue Hilfegesuche, wovon ein überwiegender Teil wegen einer ganz akuten Alkoholproblematik die Beratungsstelle aufsuchte. "Tatsächlich merken wir, dass der Bezug während des Corona-Lockdowns ganz aktuell ist und der Alkoholkonsum in der Coronakrise zugenommen hat", sagt Sebastian Ott von der Suchthilfe Bad Homburg. Ott geht davon aus, dass während des Lockdowns der Alkoholkonsum im privaten Umfeld stark zugenommen hat, da die soziale Kontrolle in vielen Fällen weggebrochen ist und dass auch noch in den nächsten Wochen zusätzliche Hilfegesuche in den Beratungsstellen auflaufen werden.
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