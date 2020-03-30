Bischofsheim: Große Sorge um das Handwerk

Susanne Haus muss derzeit viel telefonieren.
(Foto: Ulrich von Mengden)
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KUNDENVERHALTEN
Nach Auskunft von Susanne Haus, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Rhein-Main, erleben die Betriebe in der Coronakrise zweierlei Kundenverhalten. Die einen sagen wegen der Infektionsrisiken alle Termine ab, die anderen bestellen gerade jetzt die Handwerker, weil sie befürchten, dass das in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein könnte. (uli)
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