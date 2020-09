Bischofsheimer Kerweborsch lassen sich Laune nicht vermiesen

WEITERES PROGRAMM

Nicht nur die Kerweborsch boten ein Programm, auch die anderen Angebote wurden von den Bürgern recht gut angenommen. Im Bürgerhaus gab es eine Online-Bierprobe sowie eine Online-Weinprobe.



Und auch die Musik kam beim Alternativprogramm nicht zu kurz. Am Samstagabend spielte die Band „Hey Kölle“ im Biergarten der SV 07 Bischofsheim Kölschrock. Am Sonntag traten dann die Musiker von „Siggis Jazzmen“ im Turnerhof des Turnvereins Bischofsheim auf.



Am heutigen Montag um 11 Uhr spielt der Musiker Hansi Schitter beim „Kerbefrühschobbe“ im Biergarten bei der SV 07 Bischofsheim in der Ginsheimer Landstraße. (dib)