Bisher 552 Corona-Fälle in Mainz bekannt

MAINZ - (slo). Die Zahl der insgesamt offiziell mit dem Coronavirus Infizierten in Mainz liegt derzeit bei 552. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Montagmittag mit. Am Vortag hatte die Zahl noch bei 551 gelegen. Von den 552 bisher bekannten Fällen gelten 454 als wieder genesen. Die Zahl der Neuerkrankten in den vergangenen 14 Tagen pro 100 000 Einwohner lag am Montag für Mainz unverändert bei 17. Als Neuerkrankte gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine Covid-19-Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde.

Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die Zahl der Infizierten bei 405. Davon sind 344 Menschen wieder genesen. Pro 100 000 Einwohner gab es in den vergangenen 14 Tagen zehn Neuerkrankte. Während in Mainz die Zahl der Todesfälle von 20 auf 23 stieg, gibt es im Landkreis weiterhin 18 Todesfälle.