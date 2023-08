Bitte lächeln! Etwas andere Familienfotos

Irgendwie kann ich die Jungs ja auch verstehen. Ich habe auch nicht immer Lust, auf Knopfdruck in die Kamera zu lächeln und gefalle mir auf vielen Bildern nicht. Klar, dass ich diese dann auch nicht gerahmt an der Wand sehen will. Deshalb bin ich nach den ganzen Diskussionen erst mal mit den Jungs zusammen die Treppe hochgegangen und wir haben die Bilder aussortiert, die sie von sich gar nicht mochten. Im Urlaub sind wir dazu übergegangen, dass Familienfotos im Familienkreis begutachtet werden. Das gestaltet sich dann meist so, dass die Jungs Bilder, die wir etwa vor einem malerischen Sonnenuntergang am Strand gemacht haben, gnadenlos aussortieren und direkt löschen. Mit Kommentaren wie: „Da guck ich blöd“, „Oh Gott, wie sehen meine Haare da aus!“ Und so weiter. Ein Okay bekommen nur wenige – positiv gesehen: Dann fällt mir die Auswahl am Ende auch nicht schwer.