BKA warnt vor deutschlandweit tätigen Telefonbetrügern

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Die neuste Masche: Die Betrüger geben sich am Telefon als Bundeskriminalamt (BKA) aus. Dabei fordert meist eine Computerstimme die Angerufenen auf, über die Tastatur am Telefon Daten aus den Personalausweisen einzugeben, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Anrufe zeigen sogar die Wiesbadener Telefon-Vorwahl 0611.

Das könnte Sie auch interessieren:Telefonbetrug: Mehrere Verdächtige in Hessen festgenommen

Tatsächlich werden die Opfer den Angaben zufolge unbemerkt auf kostenpflichtige Nummern weitergeleitet. "Außerdem könnten die Täter mit ihren persönlichen Daten in Ihrem Namen Waren bestellen oder andere Straftaten begehen", warte das BKA. Die Behörde riet, bei verdächtigen Anrufen aufzulegen.