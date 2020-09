Blaulicht-Einsatz in Darmstädter Shisha-Bars

Eine weitgehend positive Bilanz zog die Polizei am Tag nach dem Einsatz:

In den drei Shisha-Bars sind insgesamt 134 Personen kontrolliert worden. Dabei wurde in einem Fall ein Gast mit einer auffällig großen Menge Bargeld (3500 Euro) angetroffen, was nun von der Steuerfahndung überprüft wird.

Insgesamt sind 34 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt worden (davon allein 22 Kilo in einem einzigen Lokal). Die Polizei vermutet, dass der Tabak nicht vesteuert wurde. Wie die Polizei mitteilt, wird dies vom Zoll überprüft.

Zudem sind bei dem Einsatz 17 Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt worden.

Die Überprüfung von 126 Handys ist nach Polizeiangaben durchweg negativ ausgefallen, also ohne Hinweis auf Diebstahl"Das beziffern wir auch als Erfolg", stellte Polizeisprecherin Kathy Rosenberger abschließend fest, "wenn keine eklatanten Verstöße festgestellt werden." (alex)