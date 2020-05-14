Donnerstag,
14.05.2020 - 02:30
2 min
Blutspende in Bürstadt trotz Corona-Auflagen möglich
Ortsvereinigung Bürstadt des Deutschen Roten Kreuzes wertet den Termin unter besonderen Bedingungen als einen großen Erfolg.
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TERMIN
Der nächste Blutspendetermin beim Deutschen Roten Kreuz in Bürstadt ist am Dienstag, 1. September. (mm)
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