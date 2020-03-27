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Freitag, 27.03.2020 - 04:30
3 min

Blutspende in Darmstadt-Dieburg zu Corona-Zeiten

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg fallen Termine aus, doch braucht es auch weiterhin Präparate. Wer jetzt noch wo zur Ader gelassen wird.

Matthias Voigt: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Matthias Voigt
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
In Langen wird vor Betreten des Schwerpunktzentrums die Körpertemperatur der Spender gemessen. Foto: Hans Dieter Erlenbach

In Langen wird vor Betreten des Schwerpunktzentrums die Körpertemperatur der Spender gemessen. (Foto: Hans Dieter Erlenbach)

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KANN ICH ZUR SPENDE?
Prinzipiell gilt: Man kann spenden, wenn man sich gesund und fit fühlt. Außerdem werden Menschen mit grippalen oder Erkältungssymptomen sowie Durchfall generell nicht zur Blutspende zugelassen. Wer den Verdacht hat, sich mit Coronavirus infiziert zu haben, sollte umgehend den Hausarzt konsultieren.

Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat wie Elsass, Tirol oder Südtirol, wird ebenfalls nicht zugelassen, ebenso solche, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. (mv)
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Weiterführende Links
Hier geht es zu unserem Dossier mit allen Artikeln zum Thema Corona in der Region
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