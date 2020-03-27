Freitag, 27.03.2020 - 04:30
3 min
Blutspende in Darmstadt-Dieburg zu Corona-Zeiten
Von Matthias Voigt
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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KANN ICH ZUR SPENDE?
Prinzipiell gilt: Man kann spenden, wenn man sich gesund und fit fühlt. Außerdem werden Menschen mit grippalen oder Erkältungssymptomen sowie Durchfall generell nicht zur Blutspende zugelassen. Wer den Verdacht hat, sich mit Coronavirus infiziert zu haben, sollte umgehend den Hausarzt konsultieren.
Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat wie Elsass, Tirol oder Südtirol, wird ebenfalls nicht zugelassen, ebenso solche, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. (mv)
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