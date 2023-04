Bob Odenkirk sieht sich nicht in Superhelden-Filmen

„Ich bin für Charaktere gemacht, bei denen du dich fühlst, als könnte der Typ nebenan wohnen“, sagte Odenkirk. Der Schauspieler wurde mit den Hit-Serien „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ in der Rolle des Anwalts Saul Goodman bekannt. In der neuen Comedy-Serie „Lucky Hank“ spielt Odenkirk einen Professor an einem unterfinanzierten College.