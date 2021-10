Boehringer Ingelheim macht Herzpatienten Hoffnung

Biomasse

Mit einem neuen Biomasseheizkraftwerk, das 2023 in Betrieb gehen soll, will Boehringer Ingelheim den CO2-Ausstoß am Stammsitz um 80 Prozent reduzieren. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen könnten so rund 50.000 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. In nachhaltige Infrastruktur will das Unternehmen insgesamt 205 Millionen Euro investieren.