Boning badet: Das seltsame Treiben des Komikers Wigald B.

Er schwamm am Bremer Weserstadion vorbei und als vermutlich erster Mensch überhaupt im Regenrückhaltebecken des Hannoveraner Flughafens. Am Tag der Krönung von Charles in London stieg Boning in die Themse, damit seine Serie nicht reißt. In mehr als 90 verschiedenen Gewässern ist er schon geschwommen.