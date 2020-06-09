Dienstag, 09.06.2020 - 00:00
2 min
Boom bei Tierpatenschaften
Von Claudia Wößner
Stellvertretende Redaktionsleitung Worms
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KONTAKT
Weitere Infos zu Patenschaften für den Tiergarten gibt es im Internet unter der Adresse www.tiergarten-freundeskreis-worms.de sowie bei Michaela Schmitt vom Freundeskreis Tiergarten per E-Mail an die Adresse mianelschmitt@web.de oder unter Telefon 0157-58 36 33 46.