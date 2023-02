Boris Becker auf der Berlinale - Bono erwartet

Berlin (dpa) - . Rund zwei Monate nach seiner Entlassung aus einem englischen Gefängnis wird Ex-Tennisstar Boris Becker am Sonntag auf der Berlinale erwartet. Bei einer Pressekonfernz zu dem Film „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ von Regisseur Alex Gibney beantwortet er Fragen von Journalisten. Der Film feiert im Anschluss Premiere.