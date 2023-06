Bossa-Nova-Sängerin Astrud Gilberto gestorben

1963 wirkte sie an dem Album „Getz/Gilberto“ von João Gilberto und dem Saxofonisten Stan Getz mit, das von Tom Jobim arrangiert wurde. Dafür sang sie in einem Studio in New York den Song „The Girl from Ipanema“ ein. Vor Jahren erzählte sie einmal ihre Variante über den Tag, der ihr Leben verändern sollte. Ihr Mann João Gilberto habe ihr schon im Hotel gesagt: „Heute gibt's eine Überraschung für Dich.“ Im Studio, in dem Getz schon wartete, habe João sie dann „beiläufig“ gefragt, ob sie auf Englisch mitsingen wolle. „Dieses Lied wird dich berühmt machen“, sagte Getz demnach zu der damals 23-Jährigen.