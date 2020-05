Bouffier: Hotels und Restaurants in Hessen öffnen im Mai

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - In Hessen sollen Restaurants und Hotels noch im Mai wieder öffnen können. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einer Video-Schaltkonferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Den genauen Zeitpunkt werde das hessische Corona-Kabinett in seiner Sitzung an diesem Donnerstag festlegen.

Dann solle auch über die Zulassung größerer Veranstaltungen entschieden werden. Die Zahl von höchstens 100 Teilnehmern sei ein sinnvoller Richtwert, sagte Bouffier. Im Einzelfall könnten aber je nach örtlichen Gegebenheiten auch mehr Menschen zugelassen werden. Große Volksfeste werde es aber auf absehbare Zeit nicht geben.

Die umfassenden Kontaktbeschränkungen sollen hingegen bis zum 5. Juni verlängert werden, auch dabei ist aber eine Lockerung geplant. So sollen sich etwa Familien aus zwei Haushalten treffen dürfen. Genaueres werde am Donnerstag festgelegt, sagte Bouffier. Bislang dürfen maximal zwei Menschen zusammen in der Öffentlichkeit unterwegs sein, Ausnahmen gelten für Familien oder Menschen, die in einem Haushalt leben.

Auch Geschäfte in Hessen sollen unabhängig von der Quadratmeterzahl ihrer Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen, erläuterte der Regierungschef. Es gelten allerdings Beschränkungen, wie viele Kunden sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten können. Bislang durften nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen, ausgenommen davon waren etwa Buchhandlungen und Autohäuser.

Freizeitsport im Freien solle auch wieder möglich werden, sagte Bouffier. Fitnessstudios sollen noch im Mai öffnen können, auch hier komme es auf das Hygienekonzept an. Das Land Hessen will zudem Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern wieder unter Auflagen zulassen. Diese Zahl solle die Richtschnur sein, sagte Bouffier. Wenn das Hygienekonzept stimme, könnten es auch mehr sein, als Beispiel nannte er Hauptversammlungen. Nicht möglich werde dies wohl bei Volksfesten sein.

Die Regierungschefs der Länder hatten zuvor in einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) hatte bereits am Vortag weitere Lockerungen angekündigt. Er machte dabei aber auch deutlich, dass jeder weitere Schritt zu mehr Lockerungen voraussetze, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder drastisch ansteige. Zuletzt hatte es in Hessen schon einige Lockerungen der Ende März erlassenen, strengen Bestimmungen gegeben. Seit einigen Tagen dürfen Zoos und Museen wieder öffnen.

