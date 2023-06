Brad Pitt holt „The Crown“-Star für Rennfahrerfilm an Bord

Los Angeles (dpa) - . Oscar-Preisträger Brad Pitt (59, „Once Upon a Time in Hollywood“) erhält für seinen geplanten Rennfahrerfilm unter der Regie von Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) Verstärkung. Tobias Menzies, der in der dritten und vierten Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ Prinz Philip spielte, werde in dem noch titellosen Film von Apple Studios mitwirken, berichteten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Freitag. Über die Rolle des Emmy-Preisträgers wurde zunächst nichts bekannt.