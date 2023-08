Brände im Nordosten Griechenlands weiter außer Kontrolle

Athen (dpa) – . In äußersten Nordosten Griechenlands sind große Wald- und Buschbrände weiter außer Kontrolle. Die Flammen erreichten am Sonntag Dörfer in der Region der Hafenstadt Alexandroupolis und beschädigten mehrere Häuser und landwirtschaftlich genutztes Land, wie die lokalen Behörden mitteilten. Die Feuerwehren kämpften den zweiten Tag in Folge gegen die Flammen.