Brand zerstört Häuser in Ellefeld - Feuerwehr findet Toten

Die Löscharbeiten, an denen rund 100 Feuerwehrleute beteiligt waren, dauerten knapp vier Stunden bis zum frühen Morgen. Das Haus, in dem das Feuer ausbrach, ist zerstört, das andere einsturzgefährdet. Dessen Bewohner verloren ihr Zuhause und kamen bei Nachbarn unter, wie die Polizeisprecherin sagte. Der Gesamtsachschaden sei bisher nicht bekannt - und in dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei.