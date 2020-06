Brandanschlag auf Frankfurter Arbeitsamt

In Westen gekleidete Polizisten. (Symbolfoto: dpa)

FRANKFURT - Wie die Frankfurter Polizei über Twitter informierte, kam es am Montagabend "zu einer Brandstiftung am Arbeitsamt (Fischerfeldstraße) in Frankfurt". Der Brand konnte zeitig gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.

Wie mehrere Medien berichten, seien gegen 20.30 Uhr zwei Brandsätze von Unbekannten auf das Gebäude geworfen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei das Jobcenter bereits seit Stunden geschlossen gewesen. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft, auch ein Hubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Zum genauen Schaden gibt es noch keine genaueren Informationen. Am Brandort sicherten die Beamten Spuren. Laut Angaben der Frankfurter Feuerwehr war eine Müllpresse in Brand geraten.