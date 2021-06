Brandanschlag auf Synagoge in Ulm - Staatsschutz ermittelt

Ermittler der Polizei sammeln Beweise an der Synagoge in Ulm. Die Fassade der Synagoge ist nach Polizei-Angaben am frühen Samstag mutmaßlich von einem Brandsatz beschädigt worden. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde ist ein dunkler Rußfleck zu sehen. (Foto: Ralf Zwiebler/dpa)