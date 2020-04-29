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Mittwoch, 29.04.2020 - 18:16
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„Brandgefährlicher“ Mann im Mordfall Lübcke angeklagt

Schon mehrfach ist der Neonazi Stephan Ernst mit brutalen Attacken aufgefallen. Jetzt wurde er gemeinsam mit einem mutmaßlichen Helfer wegen des Mordes an Walter Lübcke angeklagt.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Der CDU-Politiker Walter Lübcke war Anfang Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen bei Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Foto: dpa

Der CDU-Politiker Walter Lübcke war Anfang Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen bei Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. (Foto: dpa)

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