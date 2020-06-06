Brauerei Pfungstädter hofft auf Investor

Das Schutzschirmverfahren soll neue Interessenten an den Tisch bringen. Aber die Uhr tickt.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 06.06.2020 um 00:00 Uhr publiziert.