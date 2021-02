Braunshardter Malerbetrieb spendet 1080 FFP 2-Masken

Eine große Kiste mit FFP2-Masken hat Haico Böhmer (Mitte) gespendet. Darüber freuen sich Bürgermeister Ralf Möller (links) und Volker Deußer. (Foto: Daniel Seehuber)

WEITERSTADT - Für Haico Böhmer ist es selbstverständlich: Er will in der Corona-Pandemie helfen. Von dem großen Kontingent an FFP2-Masken, die der Geschäftsführer der Malerwerkstätte Böhmer aus Braunshardt vor einiger Zeit gekauft hat, will er einen Teil verschenken. Und zwar dem Seniorenbeirat der Stadt Weiterstadt, dem er nun 1080 Exemplare dieser Schutzmasken gespendet hat.

„Das ist eine klasse Aktion, über die sich die Senioren in Weiterstadt sehr freuen werden“, sagte Vorsitzender Volker Deußer. „Die Firma Böhmer unterstreicht damit, dass ihr gesellschaftliches Engagement am Herzen liegt und leistet damit einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, betont Weiterstadts Bürgermeister Ralf Möller.

Das Unternehmen hatte sich eine große Anzahl FFP2-Masken besorgt, als diese noch nicht so stark nachgefragt waren. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir davon etwas abgeben und statten auch die Altenheime in Weiterstadt aus“, sagt Geschäftsführer Böhmer.

Der Seniorenbeirat möchte die FFP2-Masken für vielfältige Zwecke verwenden und hat auch schon Ideen. Zum Beispiel sollen sie älteren Bürgern überlassen werden, die noch länger auf eine Corona-Impfung warten müssen. Aber auch für die Nutzer der Rikscha-Fahrten, die der Seniorenbeirat demnächst anbieten möchte, kommen die Masken infrage. Dabei sollen Senioren die nähere Umgebung erkunden, ein Lieblingsziel ansteuern oder einfach genießen, sich eine Weile bei einer Fahrt frischen Wind um die Nase wehen zu lassen. Im Rahmen der Aktion „Radfahren gemeinsam neu entdecken“ stellt das Land Hessen mit der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen und mit

dem Verein „Radeln ohne Alter Deutschland“ eine E-Rikscha für Fahrten mit zwei Passagieren und einem Fahrer zur Verfügung.

Noch in diesem Monat soll das Projekt starten. Angesetzt ist es bis Mitte Mai. Dann sollen kostenlose Fahrten angeboten werden, sofern dies die dann aktuelle Corona-Lage und die damit verbundenen Regelungen zulassen, betont Weiterstadts Bürgermeister Möller. „Außerdem werden wir natürlich unsere Mitglieder ausstatten, die mit anderen Senioren persönlichen Kontakt haben“, überlegt Deußer. Auch die Fahrgäste des derzeit nicht fahrenden Seniorenbusses könnten die gespendeten FFP2-Masken nutzen.