Bret Easton Ellis meldet sich mit „The Shards“ zurück

Der Autor, der 1991 für sein Werk „American Psycho“ viel Kritik einstecken musste, macht sich in der Geschichte selbst zum Erzähler und zur Hauptfigur - zumindest einen Teil von sich. Die Nähe zwischen der Romanfigur, dem Jugendlichen Bret, und dem Autor ist in der Autofiktion schwer auszumachen. Laut dem 58 Jahre alten Schriftsteller ist das aber auch gar nicht so entscheidend: „Die Wahrheit wird man niemals in so etwas wie einem Roman finden. Wird nicht passieren. Mich interessiert die Wahrheit nicht wirklich“, sagte Ellis im Interview von „Zeit Online“.