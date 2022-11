Brigitte Giraud erhält den Prix Goncourt

Brigitte Giraud erhält den Literaturpreis Prix Goncourt für „Vivre vite“. (© Emmanuel Dunand/AFP/dpa)

Paris (dpa) - - Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Brigitte Giraud. Die in Algerien geborene Schriftstellerin erhält die begehrte Auszeichnung für „Vivre vite“, wie die Jury in Paris mitteilte.

Giraud, die in der Nähe von Lyon im Südosten Frankreichs lebt, studierte Englisch und Deutsch. Viele ihrer Bücher sind auch auf Deutsch erschienen, darunter „Im Schatten der Wellen“ und „Das fremde Jahr“. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist zwar nur mit symbolischen 10 Euro dotiert, kurbelt vor allem aber die Verkaufszahlen an. Sie wird seit 1903 vergeben.