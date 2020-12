Bringt Tempo 30 bessere Luft in der Stadt, Herr Wagner?

Zur Person

Professor Peter Wagner ist am Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie an der Technischen Universität Berlin tätig. 1960 in Wiesbaden geboren, studierte er Physik an der Universität Mainz, und beschäftigt sich mit der Modellierung und der Simulation von Verkehr.