Britischer Prinz George feiert neunten Geburtstag

Prinz George lacht fröhlich in die Kamera. (Bild: dpa) (Foto: The Duchess Of Cambridge/PA Media/dpa)

London - Prinz Georgefeiert seinen neunten Geburtstag. Der Kensington Palast veröffentlichte zu seinem Festtag am Freitag ein Foto des Dritten in der britischen Thronfolge an einem Strand in Großbritannien.

Er trägt ein hellblaues Polo-Shirt und lächelt in die Kamera. Die gescheitelten Haare hängen ihm ins Gesicht. Das Foto hat wie häufig seine Mutter Herzogin Kate geschossen. Der älteste Sohn von Kate und Prinz William (beide 40) war in den vergangenen Monaten immer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. So hatte er an der Seite seiner Eltern, sowie seiner Schwester Charlotte (7) und seines Bruders Prinz Louis (4) mehrere Veranstaltungen zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) besucht. Zuletzt war er auch beim Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon dabei.

