Britischer Sänger Terry Hall gestorben

Nach Abgang bei den Specials gründete Hall die Gruppe Fun Boy Three, die den kleinen Clubhit „The Lunatics (Have Taken Over The Asylum)“ hervorbrachte. Später brachte er einige Specials-Mitglieder 2019 unter altem Namen wieder zusammen. Hall arbeitete mit Tricky und den Gorillaz. Die Band würdigte ihn als „einen der brillantesten Sänger, Songwriter und -texter, die dieses Land je hervorgebracht hat“.