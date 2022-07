Britney Spears singt früheren „Baby One More Time“-Hit

Mit ihrer Debüt-Single „Baby One More Time“ (1998) war Britney Spears mit 16 Jahren auf einen Schlag international bekannt geworden. (Bild: dpa) (Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/AP/dpa)

Los Angeles - US-Sängerin Britney Spears (40) hat ihre über 41 Millionen Instagram-Follower mit einer Gesangsdarbietung überrascht. Sie habe ihre Stimme seit „extrem langer Zeit“ nicht mehr geteilt, schrieb Spears am Freitagabend (Ortszeit) zu zwei kurzen Videoclips , in denen sie ihren früheren Hit-Song „Baby One More Time“ anstimmt.