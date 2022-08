Brücke in Norwegen stürzt ein - Auto landet im Wasser

Eine fast 150 Meter lange Brücke über den Fluss Laagen ist im Tal von Gudbrandsdalen zusammengebrochen. (Bild: dpa) (Foto: Geir Olsen/NTB/dpa)

Jetzt teilen:

Øyer - In Norwegen ist am Montag eine fast 150 Meter lange Brücke zusammengebrochen. Ein Auto und ein Lastwagen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Holzbrücke befunden hatten, glitten teilweise ins Wasser. Den beiden Fahrern gehe es gut, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Person in dem Auto habe sich selbst befreien können. Der Lastwagenfahrer sei per Hubschrauber gerettet worden. Die Brücke in der Kommune Øyer nördlich von Lillehammer sei noch relativ neu, sagte der Sprecher. Warum sie einstürzte, konnte er zunächst nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:220815-99-391667/3