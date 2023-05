Brunetti und der linke Terror: Neues von Donna Leon

„Ich bin in die größere, italienische Welt eingetaucht“, sagt Leon der Deutschen Presse-Agentur. Aber natürlich ist das typische Venedig wie immer zum Greifen nahe. Schließlich hat Leon Jahrzehnte in Venedig gelebt und kennt die Stadt wie ihre Westentasche. Auch wenn sie vor Jahren vor den Touristenhorden in ein winziges Dorf hinter der Schweizer Grenze geflüchtet ist. „Die Protagonisten haben ihre typische venezianische Art behalten“, sagt sie. „Und die echten Venezianer können nicht davor weglaufen: jeder kennt jeden.“ So ist Brunetti mit der Frau des Tatverdächtigen zur Schule gegangen.