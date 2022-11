Buddy-Holly-Konzertposter für 447 000 Dollar versteigert

Ein Poster für ein Konzert mit Buddy Holly hat bei einer Auktion in den USA 447 000 Dollar eingebracht. (© Heritage Auctions/dpa)

Dallas (dpa) - - Ein Poster für ein Konzert mit Buddy Holly im Jahr 1959 hat bei einer Auktion in den USA 447 000 Dollar (rund 430 000 Euro) eingebracht. Das sei ein Weltrekord für ein Konzertposter, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am Freitag (Ortszeit) mit.

Den bisherigen Höchstpreis bei einer Versteigerung erzielte ein Poster für ein Beatles-Konzert im Jahr 1966 im New Yorker Shea Stadium. Es hatte im vorigen April 275 000 Dollar eingebracht.

Das nun versteigerte Konzertplakat hat einen tragischen Hintergrund. Das schwarz-gelbe Poster warb für ein Konzert am 3. Februar 1959 im Rahmen der „Winter Dance Party“-Tournee durch den Mittleren Westen der USA, mit Rock-Pionieren wie dem damals 22-jährigen Buddy Holly („Peggy Sue“) und dem 17 Jahre alten Ritchie Valens („La Bamba“).

Holly, Valens und ihr Kollege Big Bopper hatten nach einem Auftritt in Clear Lake (Iowa) ein Kleinflugzeug gechartert, um der langen Busfahrt nach Moorhead (Minnesota) zu entgehen. Am 3. Februar kurz nach Mitternacht, stürzte die Maschine in einem Feld ab. Niemand an Bord überlebte.

Nach Angaben des Auktionshauses klebte das Poster damals zunächst als Werbung an einem Telefonmast. Ein Arbeiter habe es später auf dem Boden gefunden und zu Hause 50 Jahre in einem Schrank aufbewahrt.