Montag,
23.03.2020 - 00:45
2 min
Budenheim zu Corona-Zeiten: Zwischen Einsicht und Starrsinn
Einsicht, Disziplin und Solidarität erlebe Budenheim angesichts der Corona-Einschränkungen, sagt Bürgermeister Stephan Hinz. Dennoch muss das Ordnungsamt Unbelehrbare heimschicken.
Von Julian Peters
Reporter Rheinhessen
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