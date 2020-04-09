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Donnerstag, 09.04.2020 - 07:00
3 min

Büdinger Tafel: Ostergeschenk trotz Corona-Krise

Weil die Ausgabestelle seit mehreren Wochen geschlossen ist, verteilen die Mitarbeiter der Büdinger Tafel Tüten mit Lebensmitteln als Ostergeschenk an ihre Kunden.

Von Oliver Potengowski
Weil die Ausgabestelle seit mehreren Wochen geschlossen ist, verteilen die Mitarbeiter der Büdinger Tafel Tüten mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs als Ostergeschenk an ihre Kunden. Foto: Potengowski

Weil die Ausgabestelle seit mehreren Wochen geschlossen ist, verteilen die Mitarbeiter der Büdinger Tafel Tüten mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs als Ostergeschenk an ihre Kunden. Foto: Potengowski

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