Bühnen-Legende Dagmar Manzel wird 65

Die Tochter eines Lehrerehepaars wuchs in Ost-Berlin mit Opern und Operetten auf. Zuhause sang sie zu Platten von Maria Callas, vor dem Spiegel dirigierte sie ganze Orchester. Dann entdeckte eine Freundin ihr komödiantisches Talent, irgendwann überraschte Manzel die Eltern mit dem Entschluss, auf die Staatliche Schauspielschule in Berlin zu gehen. Barrie Kosky, der ehemalige Intendant der Komischen Oper Berlin, nannte sie einst eine „Anti-Diva“. In ihm hatte sie einen würdigen Wegbegleiter ihrer Kunst gefunden.