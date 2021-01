Bum-Kun Cha drückt Leverkusen und der Eintracht die Daumen

Zur Person

Bum-Kun Cha (67) begann als 15-Jähriger mit dem Fußball, bereits mit 19 war er südkoreanischer Nationalspieler. 1978 wechselte der Stürmer zum Erstligisten SV Darmstadt 98, bestritt aber nur ein Spiel, weil er zum Wehrdienst zurück in die Heimat musste. Von 1979 bis 1983 erzielte Cha in 122 Bundesliga-Einsätzen für Eintracht Frankfurt 46 Tore, von 1983 bis 1989 traf er in 185 Ligapartien für Bayer Leverkusen 52 Mal. Danach wirkte „Tscha-Bum“, wie er in Frankfurt aufgrund seiner Torgefährlichkeit genannt wurde, als Trainer bei den südkoreanischen Klubs Ulsan Hyundai Tigers und Suwon Samsung Blue Wings sowie in China beim FC Shenzen. 1997/98 betreute er die Nationalmannschaft seines Heimatlandes und schaffte die Qualifikation für die WM in Frankreich, wurde dort aber nach der zweiten Niederlage (0:5 gegen die Niederlande) entlassen.

„Asiens Fußballer des 20. Jahrhunderts“ war der erste Nichteuropäer, der 100 Länderspiele absolvierte, und bis Juni 2020 der Asiate mit den meisten Bundesligaspielen (308), ehe ihn Frankfurts Japaner Makoto Hasebe ablöste. Seit 2018 wirkt Bum-Kun Cha als internationaler Markenbotschafter der Eintracht in Asien. Er betreibt noch seine 1990 eröffnete Fußballschule und wohnt in Seoul und in einem Dorf am Meer im Süden.