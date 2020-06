Bund Deutscher Karneval will ab November wieder feiern

Der Rosenmontagszug in Mainz im Februar 2020. (Foto: Harald Kaster)

BEXBACH - Der Bund Deutscher Karneval (BDK) will trotz der anhaltenden Corona-Pandemie auch im kommenden Winter feiern. Die sogenannte närrische Session 2020/21, die am 11. November um 11.11 Uhr beginnt, werde nicht abgesagt, erklärt der Verband.





Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag im saarländischen Bexbach. Das habe der BDK bei einer virtuellen Sitzung mit seinen angeschlossenen Landes- und Regionalverbänden entschieden.

Neude Modelle und alternative Formen statt Komplett-Absage

Es gebe bereits einige Vereine, die ihre Veranstaltungen abgesagt hätten - wie beispielsweise in Ludwigshafen oder in Euskirchen. Das sei zu akzeptieren. Man könne aber statt einer Komplett-Absage auch nach neuen Modellen und alternativen Formen suchen, sagte Fess. "Ich appelliere an die Vereine, nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken." Ideenreichtum und Flexibilität seien jetzt gefragt.

"Man kann überlegen, ob man Dinge in abgespeckter Form macht", sagte der BDK-Präsident; und ob man dabei möglicherweise wieder mehr zu regionalen Ursprüngen zurückkomme. Der BDK habe dazu eine Orientierungshilfe als eine "Art Kompass" herausgegeben. Noch sei die Entwicklung in der Pandemie unvorhersehbar.

Planung derzeit sehr kompliziert

Das Festkomitee Kölner Karneval hatte Mitte Mai bereits mitgeteilt, 2021 feiern zu wollen. Zugleich sei die Planung sehr kompliziert, weil unklar sei, welche Einschränkungen gelten werden, hieß es. Das Festkomitee bereite daher zwei möglich Varianten vor – eine für den besten, einen für den schlechtesten Corona-Fall.

Für Fess ist klar, dass die Session am 11.11. beginnt: "Aber wie, das wird spannend werden." Bislang habe der BDK einmal eine Session abgesagt: 1991 beim Golfkrieg, sagte Fess. Der BDK zählt rund 2,6 Millionen Mitglieder in mehr als 5300 Vereinen und Zünften.