KARLSRUHE / WIESBADEN - Nach dem Mord an der Mainzer Schülerin Susanna ist die Verurteilung von Ali Bashar zu lebenslanger Haft rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof am Dienstag in Karlsruhe mit.

Wir berichten weiter.

Der Fall Susanna



Die Plötzlich ist das eigene Kind weg. Für die Angehörigen ein Albtraum. Der Fall der getöteten Susanna. 14 Jahre alt. Ihr Tod wühlt Deutschland auf. Das Verbrechen wird zu einer weiteren gesellschaftlichen Zerreißprobe. Und zum Politikum. Weil der Täter auch in diesem Fall ein junger Flüchtling ist. Bekannt wird er als Ali Bashar, ein abgelehnter Asylbewerber aus dem Irak.Die VRM Story zum Fall Susanna.