Bundespräsident eröffnet Buga: Welt bewahren und gestalten

Der Bundespräsident erinnerte als Buga-Schirmherr an die Schöpfungsgeschichte in der Bibel: Gott habe den Menschen geschaffen und in den Garten Eden gesetzt. „Der Mensch sollte den Garten bearbeiten und hüten. Und wenn Sie so wollen: Der Mensch wurde also vor aller Zeiten Anfang eigentlich als Gärtner geschaffen.“