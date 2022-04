Bundesweite Anschläge geplant? Ermittlungen gegen Chatgruppe

Die Polizei sperrt einen Straßenabschnitt ab. (Foto: SZ-Designs/stock.adobe)

MAINZ - Das erklärte Ziel der "Vereinten Patrioten" sei es gewesen, durch Sprengstoffanschläge einen länger andauernden bundesweiten Stromausfall herbeizuführen. Dadurch wollte die Gruppe in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände verursachen und das demokratische System in Deutschland stürzen.

Diese Informationen teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem LKA Rheinland-Pfalz mit. Am Donnerstag sollen die damit zusammenhängenden Maßnahmen und der derzeitige Ermittlungsstand in Mainz auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Wir berichten weiter.