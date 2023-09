Bundesweite Polizeiaktion gegen Geldautomatensprenger

Bundesweit liegt die Anzahl an Geldautomatensprengungen auf hohem Niveau: 496 Taten weist das Bundeskriminalamt für 2022 aus. In diesem Jahr 2023 setzt sich der Trend fort. In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 56 Geldautomaten gesprengt, in diesem Jahr gab es bisher 39 Fälle. Die Täter gehen in aller Regel extrem skrupellos vor. Sie verwenden Festsprengstoffe, durch deren hohe Sprengkraft neben den Geldautomaten auch Gebäude, vor allem aber Leib und Leben von Anwohnern gefährdet sind.