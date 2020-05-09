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Samstag, 09.05.2020 - 02:45
2 min

Bunter Stoff ist auf dem Wochenmarkt heiß begehrt

Nähsets für Corona-Masken haben auf dem Geisenheimer Wochenmarkt reißenden Absatz gefunden. Dabei war jetzt schon kaum ein Gesicht unbedeckt in den langen Schlangen.

Von Thorsten Stötzer
Bürgermeister Christian Aßmann (rechts) hat zwei Papiertüten mit Nähsets für Gesichtsmasken mitgebracht. Auf Spendenbasis werden sie auf dem Geisenheimer Wochenmarkt verteilt. Foto: Heinz Margielsky

Bürgermeister Christian Aßmann (rechts) hat zwei Papiertüten mit Nähsets für Gesichtsmasken mitgebracht. Auf Spendenbasis werden sie auf dem Geisenheimer Wochenmarkt verteilt. (Foto: Heinz Margielsky)

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