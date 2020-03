Bürger zeigen Verständnis für Spielplatzsperrungen

Der Spielplatz in Gutenberg ist derzeit gesperrt. (Foto: Wolfgang Bartels)

KREIS BAD KREUZNACH - „Liebe Kinder und Jugendliche, wir möchten nicht, dass Ihr Euch untereinander mit dem gefährlichen Coronavirus ansteckt. Auch Eure Eltern und Großeltern sollen gesund bleiben.“ Ein Verbot ganz auf die nette Art. Der große Spielplatz mitten in Feilbingert ist abgesperrt, die Eingänge sind mit rot-weißem Flatterband als Sperrgebiet markiert, Schaukel, Rutsche und Sandkasten sind verwaist.

Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri, selbst Mutter, fiel es sichtlich schwer, diese Maßnahme durchzusetzen, doch kreisweit sind alle Spielplätze als Vorsorgemaßnahme gegen die Ausbreitung des Virus gesperrt worden. Spielplätze sind nun einmal beliebte Treffpunkte, auch für den Virus – und im Getobe auf einem Spielplatz ist es nun einmal schwierig, dauernd die anderthalb Meter Sicherheitsabstand zum Nächsten einzuhalten.

Wie in Feilbingert, so sieht es auch an allen anderen Spielplätzen im Kreisgebiet aus. Überall signalisiert das rot-weiße Band die unheimliche Gefahr – und die Bürger haben Verständnis. Bei einer Rundreise zu den verwaisten Spielplätzen hat diese Zeitung keinen einzigen Versuch entdeckt, diese Vorsorgemaßnahme zu umgehen. Dafür haben wir einige Papas oder Opas gesehen, die ganz alleine mit ihrem Kleinen das schöne Wetter zum Spaziergang nutzten.

Andrea Silvestris Verbotszettel am Feilbingerter Spielplatz endet mit den Worten: „Wir hoffen sehr, dass bald alles wieder gut wird und Ihr hier wieder mit Euren Freunden toben könnt. Bleibt bitte alle gesund!“